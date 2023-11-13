Безсонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Безсонов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

в Кирзе с 1882г из Вятской губернии
Рождение ребёнка
1890

Сын: Безсонов Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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