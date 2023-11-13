Безсонов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Безсонов Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
в Кирзе с 1882г из Вятской губернии
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно