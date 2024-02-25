Кокшаров Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1912
Дата смерти20.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1947
Дочь: Кузьмина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1947
Сын: Кокшаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.09.1988