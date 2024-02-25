Кокшаров Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшаров Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1912

Дата смерти

20.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1947

Дочь: Кузьмина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1947

Сын: Кокшаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.09.1988

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