Чешухина (Харитонова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешухина (Харитонова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1914

Дата смерти

06.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1933

Сын: Чешухин Николай

Отец ребёнка: Чешухин Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чешухин Олег

Отец ребёнка: Чешухин Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешухин Николай Федорович

Смерть
06.10.1986
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