Чешухина (Харитонова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1914
Дата смерти06.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1933
Сын: Чешухин Николай
Отец ребёнка: Чешухин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чешухин Олег
Отец ребёнка: Чешухин Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1986