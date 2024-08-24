Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1910
Дата смерти20.10.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910
Отец: Александров Иван Павлович
Мать: Александрова Мария
1910 или 1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1931
Дочь: Шарикова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
27.10.1935
Дочь: Лысенкова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1937
Дочь: Агурьянова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1942
Сын: Гурьянов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1950
Сын: Гурьянов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич
Смерть
20.10.1983
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область