Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

Гурьянова (Александрова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

20.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: Александров Иван Павлович

Мать: Александрова Мария

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
1910 или 1911
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.09.1931

Дочь: Шарикова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1935

Дочь: Лысенкова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1937

Дочь: Агурьянова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1942

Сын: Гурьянов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1950

Сын: Гурьянов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Гурьянов Михаил Васильевич

Смерть
20.10.1983
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.