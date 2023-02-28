Бастрыкина Домна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бастрыкин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бастрыкин Трофим Афанасьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бастрыкин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно