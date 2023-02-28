Бастрыкина Домна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Домна Максимовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бастрыкин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бастрыкин Трофим Афанасьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бастрыкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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