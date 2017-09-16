Разумов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Александр

Место рождения

г. Владимир РФ

Дата рождения

08.05.1942

Дата смерти

16.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.198

Сын: Разумов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
08.05.1942

Отец: Разумов Валериан Никитович

Мать: (Кавеева) Маршида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.2017

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