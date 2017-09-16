Разумов Александр
Место рожденияг. Владимир РФ
Дата рождения08.05.1942
Дата смерти16.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.198
Сын: Разумов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
08.05.1942
Отец: Разумов Валериан Никитович
Мать: (Кавеева) Маршида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.2017