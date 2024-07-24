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Карих иван григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Карих григорий игнатьев

Мать: Карих Наталья1 Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карих прасковья веденеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Карих кондратий иванов

Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карих федор иванович

Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карих степан иванович

Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева

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