Карих иван григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Карих григорий игнатьев
Мать: Карих Наталья1 Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карих федор иванович
Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Карих прасковья веденеева