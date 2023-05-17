Имамова Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имамова Лидия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964

Отец: Долгов Дмитрий

Мать: Долгова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1981

Дочь: Данилова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имамова Эльвира Усмановна

Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имамов Руслан Усманович

Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович

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