Имамова Лидия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964
Отец: Долгов Дмитрий
Мать: Долгова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.09.1981
Дочь: Данилова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имамова Эльвира Усмановна
Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Имамов Усман Саитович