Сонин Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1850
Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф-12 ОП.1 Д.1715 Ревизская сказка 1850г. октября 11 дня Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Павловского состоящих мужского и женского пола государственных крестьян
Смерть
Неизвестно