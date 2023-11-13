Филимонова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филимонов Алексей Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филимонов Антон Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай
Рождение ребёнка
1786
Сын: Филимонов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимонов Ермолай