Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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