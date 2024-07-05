Калинина Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1883
Дата смерти03.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Калинин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Гаврилова (Калинина) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович
Скудновка, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.
Дочь: Петрова (Калинина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.02.1965
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище Санкт-Петербурга