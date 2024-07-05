Калинина Пелагея Павловна 21.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Пелагея Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1883

Дата смерти

03.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Калинин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович

Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Гаврилова (Калинина) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович

Скудновка, Sokolku pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.

Дочь: Петрова (Калинина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Калинин Александр Богданович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.02.1965
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище Санкт-Петербурга

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