Трусов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусов Андрей Владимирович

Трусов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1976

Отец: Трусов Владимир Васильевич

Мать: Трусова Валентина Семеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close