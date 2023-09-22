Мордвинова (Алексеева) Ксения Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1856 ст.
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1857
Дочь: Мордвинова Серафима Павлова
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1860
Дочь: Мордвинова Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1862
Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов
Смерть
Неизвестно