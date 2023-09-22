Мордвинова (Алексеева) Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова (Алексеева) Ксения Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1856 ст.

Муж: Мордвинов Павел Иванов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1857

Дочь: Мордвинова Серафима Павлова

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов

Рождение ребёнка
05.03.1860

Дочь: Мордвинова Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов

Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Мордвинов Трофим Павлов

Отец ребёнка: Мордвинов Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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