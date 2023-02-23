Лобова Феодосия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лобов Иван Федорович
Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790