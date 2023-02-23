Лобова Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобова Феодосия Антоновна

Лобова Феодосия Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лобов Иван Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Лобов Федор Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Федор Семенович

Смерть
1790
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close