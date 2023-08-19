Маркова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1978
Сын: Марков Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Александр Александрович