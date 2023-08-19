Маркова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1978

Сын: Марков Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Александр Александрович

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