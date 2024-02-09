Якубова Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Садокова (Якубова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Левитская (Якубова) Аполлинария Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Якубова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Якубова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.
Дочь: Якубова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Якубова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович
Смерть
Неизвестно