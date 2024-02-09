Якубова Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубов Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Садокова (Якубова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Левитская (Якубова) Аполлинария Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Якубов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Якубов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Якубова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Якубова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1839 ст.

Дочь: Якубова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Якубова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Якубов Андрей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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