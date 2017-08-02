Орлов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1945

Дата смерти

02.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1966

Жена: Панкова Вера Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Вера Ивановна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
02.08.2017
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