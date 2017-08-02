Орлов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1945
Дата смерти02.08.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1966
Жена: Панкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкова Вера Ивановна
Смерть
02.08.2017