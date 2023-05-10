Горбачёв Валериан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Валериан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1901

Дата смерти

26.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Сын: Горбачев Борис Валерианович

Мать ребёнка: Выблая Анна Марковна

Рождение ребёнка
28.11.1942

Дочь: Кирилина Ольга Валерьяновна

Мать ребёнка: Выблая Анна Марковна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
26.05.1985
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