Горбачёв Валериан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1901
Дата смерти26.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1937
Сын: Горбачев Борис Валерианович
Мать ребёнка: Выблая Анна Марковна
Рождение ребёнка
28.11.1942
Дочь: Кирилина Ольга Валерьяновна
Мать ребёнка: Выблая Анна Марковна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
26.05.1985