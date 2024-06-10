Пекарский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1906
Дата смерти10.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906
Отец: Пекарский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довгая (Пекарская) Анна Александровна
Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.?.1934
Дочь: Пытляк (Пекарская) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Пекарский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Смирнова (Пекарская) Мария Александровна
Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Пекарский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна
Смерть
10.07.1971