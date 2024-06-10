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Пекарский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1906

Дата смерти

10.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1906

Отец: Пекарский Иван Иванович

Мать: Пекарская Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довгая (Пекарская) Анна Александровна

Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
10.?.1934

Дочь: Пытляк (Пекарская) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Пекарский Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Смирнова (Пекарская) Мария Александровна

Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Пекарский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Пекарская (Переволоцкая) Лидия Федоровна

Яглевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
10.07.1971

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