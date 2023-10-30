Дикинова Жампаго Хатрашевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1951
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикинова Лариса Хасанбиевна
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикинова Фатима Хасанбиевна
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикинова Нафисат Хасанбиевна
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикинов Борис Хасанбиевич
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикинов Михаил Хасанбиевич
Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович
Смерть
Неизвестно