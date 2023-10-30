Дикинова Жампаго Хатрашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикинова Жампаго Хатрашевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Дикинов Юрий Хасанбиевич

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Заюково, Баксанский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикинова Лариса Хасанбиевна

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикинова Фатима Хасанбиевна

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикинова Нафисат Хасанбиевна

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикинов Борис Хасанбиевич

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикинов Михаил Хасанбиевич

Отец ребёнка: Дикинов Хасанби Талович

Смерть
Неизвестно
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