Моисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна

Моисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна

avatar

Место рождения

Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.06.1929

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929

Отец: Алёшин Анатолий Васильевич

Мать: Коршунова Алёшина Ольга Ивановна

Арефино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.08.1950

Муж: Моисеенко Николай Григорьевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1952

Сын: Моисеенко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Моисеенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
07.02.1956

Дочь: Гусева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Моисеенко Николай Григорьевич

Смерть
28.01.1998
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close