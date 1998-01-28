Моисеенко (Алёшина) Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1929
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929
Бракосочетание
24.08.1950
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1952
Сын: Моисеенко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Моисеенко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
07.02.1956
Дочь: Гусева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Моисеенко Николай Григорьевич
Смерть
28.01.1998
Владимир, город Владимир, Владимирская область