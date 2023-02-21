Алмакай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмакай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кабылова Гафифа Мухаметсалихова

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кабылова Хадиса Мухаметсалихова

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1847

Сын: Кабылов Шагимардан Мухаметсалихов

Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов

Место жительства
Неизвестно
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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