Алмакай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кабылова Гафифа Мухаметсалихова
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кабылова Хадиса Мухаметсалихова
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Рождение ребёнка
02.11.1847
Сын: Кабылов Шагимардан Мухаметсалихов
Отец ребёнка: Кабылов Мухаметсалих Мухамедьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно