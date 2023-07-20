Останин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Останин Аника
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1781 ст.
МК Николаевской церкви Таловской слободы: "22 января - венчаны Петровского прихода деревни Кипельской крестьянин Степан Аникин Останин, 22 года, Таловского прихода деревни Песков крестьянина Федора Бл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Останин Василий
Мать ребёнка: Останина Стефанида Федорова
Смерть
Неизвестно