Останин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Останин Аника

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1781 ст.

Жена: Останина Стефанида Федорова

МК Николаевской церкви Таловской слободы: "22 января - венчаны Петровского прихода деревни Кипельской крестьянин Степан Аникин Останин, 22 года, Таловского прихода деревни Песков крестьянина Федора Бл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Василий

Мать ребёнка: Останина Стефанида Федорова

Смерть
Неизвестно
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