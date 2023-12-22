Юшкевич Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкевич Надежда Семёновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москаленко Семён

Мать: Москаленко Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшкевич Александр Александрович

Отец ребёнка: Юшкевич Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшкевич Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 2000
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