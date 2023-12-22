Юшкевич Надежда Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москаленко Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юшкевич Александр Александрович
Отец ребёнка: Юшкевич Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшкевич Александр
Смерть
Около 2000