Чулкова Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1918
Дочь: Чулкова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Чулков Игнатий Захарович
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1918
Отец ребёнка: Чулков Игнатий Захарович
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Смерть
Неизвестно