Чулкова Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Игнатий Захарович

Рождение ребёнка
28.08.1918

Дочь: Чулкова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Чулков Игнатий Захарович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Чулков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Чулков Игнатий Захарович

Бутчино, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
№186: Иоанн, №170: Анна (двойня). 28/29 августа. Села Бутчина гражданин Игнатий Захаров Чулков и законная жена его Евдокия Стефанова, православные. Восприемники: Села Бутчина гражданин Василий Петров ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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