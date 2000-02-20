Душечкин Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1935
Дата смерти20.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935
Отец: Душечкин Яков Васильевич
Мать: Клавдия Фоминична
Рождение ребёнка
1959
Сын: Душечкин Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Шилова Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Душечкин Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Шилова Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2000
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия