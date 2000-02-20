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Душечкин Анатолий Яковлевич

Место рождения

Мишино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.06.1935

Дата смерти

20.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1935

Отец: Душечкин Яков Васильевич

Мать: Клавдия Фоминична

Мишино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Душечкин Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Шилова Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Душечкин Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Шилова Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова Валентина Семеновна

Смерть
20.02.2000
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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