Хазяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Алмаз

Отец ребёнка: Габделхай

Смерть
1985
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