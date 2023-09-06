Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1861
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1861
Бракосочетание
11.01.1881
Рождение ребёнка
20.10.1890
Сын: Бальчуков Артемий Логинович
Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Афимья Логиновна
Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1896
Сын: Бальчуков Никифор
Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич
Смерть
До 1920