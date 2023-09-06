Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальчукова (Молчанова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1861

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1861

Отец: Молчанов Семен Иванович

Мать: Молчанова Матрона Ивановна

Бракосочетание
11.01.1881

Муж: Бальчуков Логин Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1890

Сын: Бальчуков Артемий Логинович

Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Афимья Логиновна

Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1896

Сын: Бальчуков Никифор

Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бальчуков Логин Васильевич

Смерть
До 1920
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