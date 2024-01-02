Абдусами — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдусами

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

BZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: Даир

Мать: Орунгүл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не знаем

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