Коврижных Ларион Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Ларион Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Коврижных Ярасим

Мать: Коврижных Домна Коврижных

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Коврижных Демьян Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коврижных Спиридон Ларионович

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна

Рождение ребёнка
13.06.1754

Дочь: Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна

Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Смерть
Неизвестно
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