Коврижных Ларион Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коврижных Демьян Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коврижных Спиридон Ларионович
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна
Рождение ребёнка
13.06.1754
Дочь: Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Коврижных Феодосия Семеновна
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Смерть
Неизвестно