Семко (Веретельник) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Веретельник) Анастасия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Веретельник Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1929

Сын: Семко Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1929

Муж: Семко Николай Тимофеевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Семко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.04.1937

Сын: Семко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич

Островянская, Орловский, Ростовская
Рождение ребёнка
1951

Сын: Семко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич

Смерть
1976
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