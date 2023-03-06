Семко (Веретельник) Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Веретельник Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1929
Сын: Семко Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1937
Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич
Островянская, Орловский, Ростовская
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Семко Николай Тимофеевич
Смерть
1976