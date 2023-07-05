Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Абрам Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно