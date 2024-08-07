Кузнецова (Казанкина) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
21.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Владимирович