Сидоркина Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова Елизавета
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Щербакова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
07.04.1952
Дочь: Гучкович Нина Николаевна
Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
21.10.1958
Дочь: Фёдорова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно