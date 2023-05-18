Сидоркина Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Елизавета

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Щербакова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
07.04.1952

Дочь: Гучкович Нина Николаевна

Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
21.10.1958

Дочь: Фёдорова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Сидоркин Николай Гаврилович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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