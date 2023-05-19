Колбунова Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1911
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
29.04.1913
Сын: Колбунов Никифор Кириллов
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1919
Сын: Колбунов Николай Кириллов
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
Рождение ребёнка
14.01.1921
Сын: Колбунов Василий Кириллов
Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно