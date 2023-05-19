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Колбунова Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1911

Сын: Колбунов Семен Кириллов

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
29.04.1913

Сын: Колбунов Никифор Кириллов

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1919

Сын: Колбунов Николай Кириллов

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

Рождение ребёнка
14.01.1921

Сын: Колбунов Василий Кириллов

Отец ребёнка: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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