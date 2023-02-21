Вдовина (Сладкова) Варвара Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Сладкова) Варвара Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Вдовин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вдовина Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Вдовин Игорь Георгиевич

Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Георгий Васильевич

Смерть
1989
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