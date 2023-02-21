Вдовина (Сладкова) Варвара Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вдовин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вдовина Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Вдовин Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989