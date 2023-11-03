Бражникова Ефимия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1873
Отец ребёнка: Бражников Иван Климентов
Рождение ребёнка
13.08.1877
Отец ребёнка: Бражников Иван Климентов
Рождение ребёнка
23.04.1888
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Бражников Иван Климентов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно