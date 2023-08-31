Сабанин Федор Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанин Федор Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сабанин Лаврентий

Мать: Сабанина Наталья

Рождение ребёнка
14.08.1941

Дочь: Глушковская Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна

СССР
Рождение ребёнка
01.08.1946

Дочь: Кочебина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна

Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабанин Павел Федорович

Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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