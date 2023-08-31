Сабанин Федор Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Сабанин Лаврентий
Мать: Сабанина Наталья
Рождение ребёнка
14.08.1941
Дочь: Глушковская Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна
СССР
Рождение ребёнка
01.08.1946
Дочь: Кочебина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна
Марьевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабанина Пелагея Герасимовна
Смерть
Неизвестно