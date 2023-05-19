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Калинин Евгений Александрович

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Место рождения

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

26.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1980

Отец: Калинин Александр Дементьевич

Мать: Калинина Татьяна Павловна

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
02.11.2001

Жена: Калинина Елена Викторовна

Платоново, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.2003

Сын: Калинин Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Калинина Елена Викторовна

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.2013

Дочь: Калинина Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Калинина Алёна Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
26.09.2014

Жена: Калинина Алёна Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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