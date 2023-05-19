Калинин Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1980
Бракосочетание
02.11.2001
Платоново, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.2003
Мать ребёнка: Калинина Елена Викторовна
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.2013
Дочь: Калинина Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Калинина Алёна Александровна
Бракосочетание
26.09.2014