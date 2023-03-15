Пономарева Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Варвара Петровна

Пономарева Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Пономарев Николай

Отец ребёнка: Пономарев Сергей Иосифович

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Пономарев Сергей Иосифович

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Сергей Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close