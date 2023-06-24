Андреева Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1981

Отец: Фомин Владимир Степанович

Мать: Фомина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
28.08.2012

Сын: Андреев Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Андреев Евгений Германович

Рождение ребёнка
03.09.2014

Дочь: Андреева Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Андреев Евгений Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Евгений Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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