Пичужкова (Хоманенко) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1992
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.1993
Дочь: Пичужкова Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.2001
Дочь: Пичужкова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич