Пичужкова (Хоманенко) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкова (Хоманенко) Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1992

Муж: Пичужков Сергей Васильевич

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.01.1993

Дочь: Пичужкова Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.2001

Дочь: Пичужкова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пичужков Сергей Васильевич

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