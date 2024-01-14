Григорьева Альбина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Альбина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2000

Сын: Григорьев Максим Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий

Рождение ребёнка
24.10.2005

Дочь: Григорьева Полина Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Василий

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