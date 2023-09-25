Русецкий Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкий Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русецкий Григорий Карпович

Мать: Изох Софья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русецкая Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русецкая Инесса Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Устиновна

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