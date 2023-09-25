Русецкий Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русецкий Григорий Карпович
Мать: Изох Софья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русецкая Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русецкая Инесса Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Устиновна