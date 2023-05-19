Терещенков Анисим Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенков Анисим Никифоров

Терещенков Анисим Никифоров

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенков Никифор Семенов

Мать: Настасья Семенова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
04.09.1811
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Елена Анисимова

Мать ребёнка: Ирина

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Ирина

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенков Федор Анисимов

Мать ребёнка: Ирина

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки