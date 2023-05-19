Терещенков Анисим Никифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терещенков Никифор Семенов
Мать: Настасья Семенова
Крещение
04.09.1811
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Елена Анисимова
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенков Федор Анисимов
Мать ребёнка: Ирина
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки