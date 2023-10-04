Едиханов Чулпан Гаитович
Место рожденияНавкатский р-н Киргизия
Дата рождения22.07.1940
Дата смерти2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940
Навкатский р-н Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Ильмира Чулпановна
Мать ребёнка: Едиханова Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едиханов Ильдар Чулпанович
Мать ребёнка: Едиханова Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашида Чулпановна
Мать ребёнка: Едиханова Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наиля Чулпановна
Мать ребёнка: Едиханова Сания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Едиханова Сания
Смерть
2005
Галяарал