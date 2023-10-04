Едиханов Чулпан Гаитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едиханов Чулпан Гаитович

Место рождения

Навкатский р-н Киргизия

Дата рождения

22.07.1940

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940

Отец: Едиханов Гаит Хабибулович

Мать: Едиханова Аклима Галимзяновна

Навкатский р-н Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Ильмира Чулпановна

Мать ребёнка: Едиханова Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едиханов Ильдар Чулпанович

Мать ребёнка: Едиханова Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашида Чулпановна

Мать ребёнка: Едиханова Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наиля Чулпановна

Мать ребёнка: Едиханова Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едиханова Сания

Смерть
2005
Галяарал
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