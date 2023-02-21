Пономарева (Калодкина) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Отец: Калодкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Николаевич
Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Около ?.08.1978
Сын: Пономарев Максим Владимирович
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Николаевич
Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно