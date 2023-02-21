Пономарева (Калодкина) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Калодкина) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: Калодкин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Николаевич

Алматы Казахстан
Рождение ребёнка
Около ?.08.1978

Сын: Пономарев Максим Владимирович

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Николаевич

Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Владимир Николаевич

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