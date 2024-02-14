Саган Райза (Раиса) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саган Райза (Раиса) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1917 и 1918

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саган Самуил

Смерть
Между 1917 и 1918

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