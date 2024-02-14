Саган Райза (Раиса) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1917 и 1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Саган) Лэя Самуиловна
Отец ребёнка: Саган Самуил
Смерть
Между 1917 и 1918