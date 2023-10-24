Горбунов Николай Алексеевич
Место рожденияп. Тюш, Октябрьский район, Пермский край
Дата рождения14.11.1954
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Отец: Разумов Алексей
п. Тюш, Октябрьский район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.10.1978
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1982
Сын: Горбунов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.2002
Дочь: Горбунова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна