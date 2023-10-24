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Горбунов Николай Алексеевич

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Место рождения

п. Тюш, Октябрьский район, Пермский край

Дата рождения

14.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Разумов Алексей

Мать: Горбунова Евдокия Григорьевна

п. Тюш, Октябрьский район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.10.1978

Сын: Горбунов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1982

Сын: Горбунов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.2002

Дочь: Горбунова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Татьяна Ивановна

Заречный, Заречный, Свердловская область
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